Gazze'de İsrail askerlerinin ateş açarak yaraladığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de açtığı ateş sonucu yaralanan 5 yaşındaki Semih Şihab Semih Maruf adlı çocuk yaşamını yitirdi. Kritik bir dönemde gerçekleşen olay, bölgede artan gerilimi ve sivil kayıpları gözler önüne seriyor.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen ateşe açarak yaraladığı 5 yaşındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yaraladığı bir çocuk yaşamını yitirdi.
Semih Şihab Semih Maruf isimli 5 yaşındaki Filistinli, İsrail askerlerinin doğrudan ateş açması sonucu aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail ordusu Gazze'de uygulanan ateşkese rağmen sık sık Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor.
Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişi hayatını kaybederken, 1732 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.