İsrail Ordusunun Nebatiye'de Düzenlediği Hava Saldırısında 1 Gazeteci Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde bir araca düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Zehrani bölesinde bir araca hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda yaşamını yitiren kişinin cenazesi bölgedeki bir hastaneye nakledildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, hedef alınan bölgede ise İsrail'e ait İHA'ların alçak irtifadan uçmaya devam ettiğini aktarıldı.

NNA'da yer alan bir diğer haberde ise Zehrani bölgesinde saldırıda hayatını kaybeden kişinin, "Havana Lübnan" haber sitesinin muhabiri, gazeteci Muhammed Şehhade olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.