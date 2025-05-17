İsrail Ordusunun Nablus'ta 1 Çocuğu Öldürdüğü İddia Edildi

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus kentinde 1 çocuğu öldürdüğü, 2 çocuğu yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Nablus'un kuzeybatısındaki Burka kasabasına düzenlediği baskın sırasında 3 çocuğa ateş açtı.

Yaralanan 13 ve 17 yaşlarındaki 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, İsrail askerleri tarafından alıkonulan ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesine izin verilmeyen 16 yaşındaki Nidal Vail Abdulkerim Şağnubi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu daha önce de Batı Şeria'nın kuzeyindeki Burukin kasabasında 1 Filistinliyi ateş açarak öldürmüştü.