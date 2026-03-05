Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail, 2 Mart'tan beri Lübnan'da hava saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde el-Kalile beldesi yakınındaki Sur-Nakura yolu üzerinde bir aracı bombaladı.

İnsansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump'a senatodan tam savaş yetkisi

Korkulan oldu! Tam savaş yetkisi alan Trump iddialı konuştu
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Sınır komşusu yangın yeri! O keyfini hiç bozmadı
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü

İran, ölen ABD askerlerinin sayısını bu sözlerle duyurdu
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi

Tabuta bir çivi de Putin'den! Avrupa'ya giden vanalar kapanıyor
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

Küme düşecek denen takımıyla belki de City'i şampiyonluktan etti
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

Bunu hesap etmemişti! İran'ın "Ucuz" stratejisi Trump'ı mat edebilir