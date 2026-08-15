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Ateşkese Rağmen İsrail’den Lübnan’a Yeni Saldırı

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Taluse beldesine saldırı düzenledi; şiddetli patlama meydana geldi. Daha önce de Deyr ez-Zahrani ve Ensar'a yapılan hava saldırılarında 11 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Taluse beldesine yönelik saldırısı sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Taluse beldesindeki saldırısının ardından şiddetli bir patlama yaşandı.

Patlamanın nasıl gerçekleştirildiği ve yol açtığı hasara ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zahrani ve Ensar beldelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da olduğu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarına tepki gösterilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırılarda sivillerin öldürüldüğünü itiraf etmiş, bölgeye sivilleri Hizbullah'ın yerleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
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