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İsrail Ordusunun Lübnan'da Plastik Mermiyle Saldırısı: İki Yaralı

İsrail Ordusunun Lübnan'da Plastik Mermiyle Saldırısı: İki Yaralı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Marun er-Ras beldesinde sivillere plastik mermi ile saldırdı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen ihlaller devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde plastik mermiyle 2 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, güneydeki Nebatiye kentine bağlı Marun er-Ras beldesinde sivillere plastik mermiyle saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda 2 vatandaşın yaralandığı ifade edildi.

Güneydeki sınıra yakın bölgede yer alan Marun er-Ras beldesi, İsrail'in Lübnan'a havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda ciddi yıkıma uğrayan bölgelerden biri.

İsrail ordusu, kara saldırılarıyla evleri ve ibadethanelerini yerle bir ettiği beldeden ateşkes anlaşmasından sonra çekilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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