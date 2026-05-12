Haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Suriyeli çiftin bulunduğu motosikleti hedef aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Suriye uyruklu bir çiftin motosikletine yönelik saldırıda 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırılar, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin ardından devam ediyor.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Suriyeli bir çiftin bulunduğu motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir İHA, Sur kentinin Tayr Diba beldesindeki Hamadiyye bölgesinde seyir halindeki motosikleti hedef aldı.

Saldırıda motosikleti kullanan Suriyeli bir adam hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Yaralı kadın Sur'daki Hiram Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Sur'a bağlı Kefer Dunin beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Böylece İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Real Madrid çıldırdı! 'Yeter' deyip Arda Güler kararını duyurdular

Arda için yapılan en sonunda Real Madrid'i çıldırttı

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada