İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Suriyeli çiftin bulunduğu motosikleti hedef aldı

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde Suriyeli bir çiftin bulunduğu motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir İHA, Sur kentinin Tayr Diba beldesindeki Hamadiyye bölgesinde seyir halindeki motosikleti hedef aldı.

Saldırıda motosikleti kullanan Suriyeli bir adam hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Yaralı kadın Sur'daki Hiram Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Sur'a bağlı Kefer Dunin beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Böylece İsrail'in Lübnan'a geceden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 846 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.