İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi yaralandı. Saldırılar sonrası yerinden edilenlerin sayısı 1 milyon 162 bini geçti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Nebatiye'nin Habbuş beldesini hedef aldı.

Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde Sur kentindeki el-Alem Kavşağı'na düzenlediği saldırıda 24 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
