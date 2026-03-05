Haberler

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi daha hayatını kaybetti. Saldırılar 2 Mart'tan beri devam ediyor ve toplamda 72 ölü, 437 yaralı olduğu bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere sabah saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda 5 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavter beldesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi öldü. Nebatiye'ye bağlı Kefur beldesine yapılan hava saldırısında da 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail uçakları ayrıca güneydeki Cibşit, Yukarı Nebatiye, Telusa, TulinDeyr Suryan ve Adisa beldelerini bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'tan itibaren düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
