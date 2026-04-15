İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırılar 2 Mart'tan bu yana sürerken, Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü sayısının 2 bin 167'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine akşam saatlerinden bu yanan düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları akşam saatlerinden beri Coya, Debbin, Zerariye, Kasimiyye, Haris, Beyt Yahun, Kefr Sir, Ayn Bial ve Şehabiyye beldelerini bombaladı.

Ayn Bial'daki saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail topçuları da Kalila, Mansuri, Hoş, Hiyam ve Ayta Cebel beldelerini hedef aldı.

Öte yandan Sur kentinde bir motosiklete düzenlenen hava saldırısında 1 kişi ağır yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
