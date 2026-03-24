İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İsrail ordusunun yaptığı saldırılarda Lübnan'ın güneyinde bir kişi hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kunin beldesinde el-Bereke Mahallesini hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Nebatiye'nin Habbuş, Şakra, Dibil, Kavzeh ve Hanin beldelerini topçu atışıyla hedef aldı.

Dibil beldesinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail ordusu Taybe beldesine de hava saldırısı düzenledi.

Sur kentinin güneyinde İsrail sınırındaki Nakura beldesine karadan sızan İsrail ordusu çok sayıda evi havaya uçurdu ve ateşe verdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
