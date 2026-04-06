İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarında 2 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1497'ye ulaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, son saldırılarda 2 kişinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hamadiye beldesinde bir motosikleti hedef aldığı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneydoğusundaki Burguz beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Sur'a bağlı birçok beldeye saldırılarını sürdürdü, Hınniyye beldesinde bir evi bombaladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
