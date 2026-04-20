İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi yaralandı

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Kakaiyyet Cisir beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.