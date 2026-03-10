Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 1 kişi daha hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirdi. 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 570'e, yaralı sayısı ise 1444'e yükseldi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Cebşit, Hinnaviyye, Harayip, Tayr Diba, Bazuriyye, Coya ve Duveyr beldelerine saldırı düzenledi.

Nebatiye vilayetinde düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca Avzai ve Kana beldelerinde iki motosikleti hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 84 artarak 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

İran'ın son tehdidi neredeyse tüm dünyaya: İsterseniz deneyin
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar

"Savaş büyük ölçüde bitti" diyen Trump'a mesajı var
İran'a saldırılarda UNESCO Mirası 40 Sütun Sarayı da hasar gördü

Dünya mirası da saldırı altında! 654 yıllık saray ağır hasarlı
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

Osimhen'i ağlatan koreografi
Witfkoff: Putin, Trump'a İran'la bilgi paylaşılmadığını söyledi

Putin'e ortalığı karıştıran "İran" iddiasını sormuş
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var