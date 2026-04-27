İsrail ordusunun Kudüs'teki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskınında 2 Filistinli yaralandı
İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskınında 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.
İsrail ordusunun, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskınında 2 Filistinliyi yaraladığı bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun, Kalendiya Mülteci Kampı'ndaki baskınında askerlerin darbettiği 2 Filistinli gencin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yaralıların durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediğini, bölgede geniş çaplı gözaltı operasyonları gerçekleştiren askerlerin, Filistinli bazı eski tutukluları ve yakınlarını gözaltına aldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun, baskın sırasında kampın üzerinde insansız hava araçları (İHA) uçurduğu, bölge sakinlerine, baskınların yaklaşık 24 saat süreceğini ilettiği aktarılmıştı.