Haberler

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 10 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar, Cibaliya ve Han Yunus'ta yerinden edilmiş sivilleri hedef aldı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus'ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi.

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! Doğal gaz faturalarında yeni dönem
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi
Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var

Başkomiser beylik tabancasıyla intihar etti! Valilikten açıklama var
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Bu nasıl olabilir? Zincir markette infial yaratan etiket

Zincir markette infial yaratan etiket