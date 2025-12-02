İsrail Ordusunun Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinde "Sarı Hat"tın dışındaki bölgeye düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, ikisi kadın, ikisi çocuk 5 Filistinli de yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nin doğu bölgelerine kısa aralıklarla ateş açtığını aktardı.

Askeri araçlar ve İHA'ların kullanıldığı saldırılarda, 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin Sanafur bölgesinde evlere ateş açtı.

Saldırıda ikisi kadın, ikisi çocuk 5 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun tanklardan ve İHA'lardan açtığı ateş nedeniyle bölgede çok sayıda aile evlerinde kuşatma altında kaldı.

Yaralılar ile evlerinde kuşatma altında kalan aileler, Sivil Savunma ekiplerince bölgeden tahliye edildi.

Saldırıların, Gazze'de sağlanan ateşkese göre İsrail ordusunun çekilmesi gereken "Sarı Hat"tın dışında kalan bölgelere düzenlendiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.