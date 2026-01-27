Haberler

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir hava saldırısı düzenleyerek 3 Filistinlinin ölümüne neden oldu ve birçok kişi yaralandı. Yerel kaynaklara göre, saldırılar ateşkesi ihlal niteliği taşıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, ateşkesi ihlale devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısı sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ise 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi