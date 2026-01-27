İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bir hava saldırısı düzenleyerek 3 Filistinlinin ölümüne neden oldu ve birçok kişi yaralandı. Yerel kaynaklara göre, saldırılar ateşkesi ihlal niteliği taşıyor.
İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ise 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel