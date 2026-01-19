İsrail ateşkese rağmen Gazze'de düzenlediği saldırılarda 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları ve topçu atışlarında 3 Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Refah'ın Mevasi bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Hüseyin Ziya Ebu Armana adlı çocuk yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının açtığı ateşte 17 yaşındaki Hüseyin Tevfik Ebu Sible ile Şeyh Nasır bölgesinde vurulan 20 yaşındaki Şahir Adem Ebu Hadid hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, Beyt Lahiya'da sivillerin bulunduğu bir noktaya drondan atılan bomba sonucu bir gencin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu, Han Yunus, Deyr el-Belah, Gazze kenti ve Cibaliya'nın doğu kesimlerine de hava ve topçu saldırıları düzenledi.