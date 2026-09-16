İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Salahaddin Caddesi'nde bir grup Filistinlinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden bir kişinin cenazesinin kendilerine ulaştığı, yaralı 9 kişinin de tedavi altına alındığı belirtildi.

Kaynak: AA