İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güney, kuzey ve orta bölgelerinde hava saldırıları ve topçu atışlarına devam etti.

İsrail, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, güneyde yer alan Han Yunus'un doğusundaki bazı bölgeler, İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve top atışlarıyla hedef alındı.

Bölgenin orta kesimindeki Deyr Belah kentinin doğu bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

İsrail ordusu ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin bazı bölgelerini top atışı ve hava saldırısıyla hedef aldı.

Cibaliya beldesinde ise hedef gözetmeksizin ateş açıldı.