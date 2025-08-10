İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırısında 15 Filistinli Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise oldukça fazla. Hayatını kaybedenler arasında insani yardım bekleyen sivillerin de bulunduğu bildiriliyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardım alabilmek için bekleyenlerin de olduğu en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarının ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir grup Filistinli sivili hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırıda en az 4 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Dave mevkiinde de sivilleri hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Netzarim Kavşağı yakınlarında kurulu sözde ABD yardım dağıtım merkezinin çevresinde bekleyen Filistinlilere ateş açtı.

Açılan ateşte 1 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesiminde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırıda da 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Sudaniyye Mahallesi yakınlarına düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef alan İsrail saldırısında da 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Melih Gökçek: ABB'ye uygulanan ceza Mansur Yavaş'ın şahsına kesilmeli

Gökçek'ten bakanlığa çağrı: Ceza Mahsur Yavaş'ın şahsına kesilmeli
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop'ta orman yangını! Bir köy tahliye edildi

O kentimizden alevler yükseldi! Bir mahalle için tahliye kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.