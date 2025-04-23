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İsrail Ordusunun Gazze'deki Okula Saldırısı: 10 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze Şehri'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı Yafa Okulu'na düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Saldırı sonrası yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı.

- İsrail ordusu Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin barındığı okulu vurdu: En az 10 ölü, çok sayıda yaralı

GAZZE - İsrail ordusunun Gazze'deki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Gazze'deki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şehri'nin El-Tuffa semtinde bulunan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Yafa Okulu'na saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölenler arasında bulunan en az 1 çocuğun, saldırı sonrasında çıkan yangında yanarak can verdiği belirtildi. Saldırı ardından yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Öldürülen Filistinlilerin sayısı 51 bini aşmıştı

Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda en az 51 bin 266 kişinin öldüğü, 116 bin 991 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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