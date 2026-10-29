İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen bir araca düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen sivil bir aracı insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Megazi Mülteci Kampı'nın girişinde seyir halindeki sivil bir araca İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda hayatını kaybeden 2 Filistinlinin cenazeleri Gazze'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sabah saatlerinde Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi bombaladığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Ayrıca İsrail askeri araçlarından Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin yaşadığı evlere ve çadırlara yoğun ateş açıldı.

İsrail ordusu Gazze kentinde de yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Halave Kampı'ndaki çadırları hedef aldı. Söz konusu saldırıda can kaybı veya yaralanma kaydedilmedi.

Kaynak: AA