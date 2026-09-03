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Ateşkese rağmen Gazze'de saldırı: 2 ölü

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da Filistinlilere ateş açtı; biri çocuk 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Ateşkesin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 1334'e ulaştı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde Filistinlilere açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilere ateş açtı.

Saldırıda biri çocuk 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde uygulamaya konan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son açıklamasına göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 1334 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 400'den fazla kişi de yaralandı. İsrail'in Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 73 bin 470 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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