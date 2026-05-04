İsrail Ordusunun Batı Şeria'ya Yönelik Saldırısında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

RAMALLAH, 4 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin pazar günkü saldırısında 26 yaşındaki Naif Samaro'nun başından vurularak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin Kızılayı da göz yaşartıcı gazdan etkilenen 40 kişiye tıbbi müdahalede bulunduklarını, 10 kişiyi de hastaneye kaldırdıklarını duyurdu.

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının bildirdiğine göre, trafiğin yoğun ve caddelerin kalabalık olduğu bir saatte Nablus'a giren ve bazı iş yerlerine baskın düzenleyen İsrail güçleri, gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İsrail ile Hamas arasında çatışmaların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gerilim tırmanmaya devam ediyor.

Filistinli yetkililerin verilerine göre o tarihten bu yana İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 1.000'i aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 235'ten fazla çocuğun bulunduğu da bildirildi.

Kaynak: Xinhua
