İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırılarında 8 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın El-Halil ve El-Bire kentlerinde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaralandı. Açıklamaya göre, yaralılara ulaşılması geciktirilirken, gerçek mermiler ve göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil'e bağlı Dura beldesi ile merkezdeki el-Bire kentinde düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun el-Bire kentini basması sırasında gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edilerek, yaralanan 6 Filistinliye olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

Dura beldesinde bir Filistinlinin ayağından gerçek mermiyle yaralandığı, İsrail ordusunun sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşmasını geciktirdiği ifade edilen açıklamada, daha sonra yaralının hastaneye sevkine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı beldede bir başka Filistinlinin de İsrail askerleri tarafından darbedilerek yaralandığı aktarıldı.

Yerel kaynaklar İsrail ordusunun Dura beldesinin merkezine baskın düzenlediğini, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığını, ayrıca bir Filistinliye ait araca el koyduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 19 Ocak'tan bu yana el-Halil kentinde yoğun saldırı ve baskınlar gerçekleştiriyor. Saldırılar özellikle, el-Halil'in İsrail kontrolündeki "H2" bölgesinde yoğunlaşıyor.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı soykırımın ardından Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdı. Bu süreçte İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
