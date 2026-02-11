Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 1 kadını yaraladı, 4 kişiyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 47 yaşındaki bir kadını yaraladı ve çeşitli yaş gruplarından toplam 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Olaylar, Ekim 2023'ten bu yana artan saldırılar bağlamında gerçekleşti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda ateş ettiği 47 yaşındaki kadını yaraladı ve 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Bire kentine düzenlediği baskında ateş açtığı 47 yaşındaki Filistinli kadın yaralandı.

Saldırıda yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Ramallah kentinde ise İsrail ordusunun desteğini arkasına alan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, baskınlar düzenledi. İsrailliler, Filistinlilerin bulunduğu bölgeye ateş açtı.

Haberde, Ramallah'ta İsraillilerin ve İsrail ordusunun darbettiği Filistinli genç adamın gözaltına alındığı belirtildi.

El Halil kentinde de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğrayan 2 Filistinlinin, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail ordusunun, kentte 14 yaşındaki Fevzi Avd adlı çocuğu gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?

Kritik davaların savcısı Akın Gürlek kimdir?
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu
Muhittin Böcek için 44 yıla kadar hapis talebi

Muhittin Böcek'le ilgili rekor hapis talebi
Kıyafeti nedeniyle hedef alınan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i en çok üzen cümle! Gözyaşlarını tutamadı

Kıyafeti nedeniyle hedef alınan başkanı en çok üzen cümle