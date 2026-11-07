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İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistin güçlerine bilgi akışını kestiği belirtildi

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Makor Rishon'un haberine göre İsrail ordusu komuta kademesi, Batı Şeria'daki baskın ve saldırılar öncesinde Filistin güvenlik güçlerini bilgilendirme uygulamasına son verdi. Kararın, bilgilerin aranan kişilere sızdırılabileceği iddiasıyla alındığı belirtildi.

İsrail ordusu komuta kademesinin, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskın ve saldırılara ilişkin Filistin güvenlik güçlerinin önceden bilgilendirilmesi uygulamasına son verdiği belirtildi.

İbranice yayın yapan Makor Rishon gazetesinin haberinde, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Avi Blut tarafından alınan kararın, Filistin Yönetimi'nin kontrolündeki bölgelere yönelik baskınlar ve saldırılara ilişkin olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun, söz konusu kararı baskın ve saldırıların yer ve zamanına ilişkin bilgilerin aranan kişilere sızdırılabileceği iddiasıyla aldığı aktarıldı.

İsrail Ordusu Merkez Bölge Komutanlığı'ndan üst düzey yetkililer, söz konusu kararda Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden aşırılıkçı İsrailli Elisha Yered'in etkili olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu ve Filistin güvenlik güçleri arasındaki "güvenlik koordinasyonu" mekanizması çerçevesinde İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya baskınlarını önceden Filistin makamlarına bildirdiği hatırlatıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ve mülklerine dönük İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında büyük bir artış yaşanıyor.

Filistin hükümetinin resmi verilerine göre, söz konusu tırmanışın başladığı dönemden Eylül 2026 sonuna kadar Batı Şeria'da 1220'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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