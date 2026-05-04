İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'da düzenlediği saldırılarda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Tulin, Batı Zavtar, Burc Kalavay, Doğu Zavtar, Beraşit, Dibal, Kana ve Şihur beldelerini hedef aldı.

Şihur'daki hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mansuri, Sıreyfa ve Buveyda beldelerini de topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Kana, Dibal, Kakaiyyet Cisir ve Sıreyfa beldelerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.