İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği son saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları gece saatlerinde güneydeki Yukarı Nebatiye, Haris ve Tayri beldelerini hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Yukarı Nebatiye'deki saldırıda 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
