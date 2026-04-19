İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Hastane kaynaklarına göre, saldırılar 'Sarı Hat' dışında gerçekleşti.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'nin farklı bölgelerine saldırılarını sürdürüyor.

Avde Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusundaki Selahaddin Caddesi'nde, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) bir motosikleti hedef alması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'nın doğusunda bulunan Halave Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlara ateş açtı. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki en büyük barınma alanlarından biri olan Halave Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinliler dün, İsrail ordusunun ateşkes uyarınca çekildiği "Sarı Hat"tın dışında kalmasına rağmen kampın sık sık hedef alınmasını protesto etmişti.

İHA saldırısında 16 yaşındaki bir çocuk yaralandı

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimde yer alan Deyr Belah kentinde ise insansız hava araçlarından (İHA) açılan ateş sonucu 16 yaşındaki bir çocuk ağır şekilde yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının "Sarı Hat"tın dışında gerçekleştiğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerini de topçu atışları, hava saldırıları ve denizden açılan ateşle hedef aldığı aktarıldı.

Filistin makamlarının 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre, İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal etti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddetti

İran'dan savaşı yeniden başlatacak karar! Resti çektiler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Esenler Erokspor, Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı

Kalan iki maçını kazanırlarsa Süper Lig'deler
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Aydın Doğan’a 90. yaş kutlaması

Ünlü iş insanına görkemli doğum günü kutlaması
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık