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İsrail ordusunun 27 Ekim seçimleri öncesi olası saldırıya hazırlandığı bildirildi

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Güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun 27 Ekim seçimleri öncesi çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiğini bildirdi. Seçim öncesi İsrail'in kısıtlı yanıt vereceği düşüncesiyle saldırı düzenlenebileceği, olası saldırılara aynı şiddetle karşılık verileceği öne sürüldü.

İsrail ordusunun bazı cephelerde seçim öncesi "tansiyonun yükselmesine ve bir saldırı ihtimaline karşı" hazırlık yaptığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan güvenlik kaynakları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "seçimler öncesinde saldırı tehdidi" bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından İsrail ordusunun 27 Ekim öncesi çatışma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirdiğini belirtti.

Seçim öncesi siyasi kaygılarla İsrail'in kısıtlı bir yanıt vereceği düşüncesiyle "düşmanların" saldırı düzenleyebileceğinin öngörüldüğünü iddia eden güvenlik kaynakları, olası saldırılara aynı ölçüde şiddetle karşılık verileceğini öne sürdü.

Netanyahu, saldırı hazırlığı olduğunu iddia etmişti

Kamuoyu yoklamalarında geriye düşen Netanyahu, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde ülkesine yönelik bir dış saldırı hazırlığı bulunduğunu ve bu yönde işaretler olduğunu savunmuştu.

Netanyahu, "seçimler öncesinde saldırı tehdidi" bulunduğuna ilişkin açıklamasının ardından dün savunma kurmaylarıyla bir araya gelerek güvenlik toplantısı gerçekleştirmişti.

Netanyahu, saldırının kimden geleceğine ilişkin bilgi paylaşmazken muhalefet açıklamayı "siyasi manevra" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: AA
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