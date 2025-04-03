İsrail Ordusundan Yedek Askerlere Hapis Tehdidi

İsrail ordusunda, yeniden askerlik hizmetine dönmek istemeyen yedek askerlerin, hapse atılma ve aleyhlerinde ceza davası açılması tehdidi aldıkları belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayınlanan haberde, yedek askerlere ailevi ve psikolojik durumları görmezden gelinerek savaşa katılmaları için yeniden çağrı yapıldığı hatta reddetmeleri durumunda tehdit edildikleri aktarıldı.

Bu durumun, çeşitli cephelerde uzun süre askerlik hizmetinde bulunmuş ancak yeniden hizmete çağrılan ve psikolojik olarak rahatlamalarına izin verilmeyen yedek askerlerin ailelerini öfkelendirdiği kaydedildi.

Habere göre, yedek askerlerden birinin eşi, "Bize muafiyet hakkı tanımadılar. 'Ya hizmete döneceksiniz ya hapse atılacak ya da ceza alacaksınız' denildi." ifadelerini kullandı.

Başka bir yedek asker eşi de "eşinin muafiyet istediğinde aleyhinde suç duyurusunda bulunulacağı yönünde açık tehdit aldığını, küçük kızlarının, babasının sürekli yokluğu nedeniyle psikolojik rahatsızlık yaşadığını ve sık sık atak geçirdiğini" dile getirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 28 Mart'taki haberinde, ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan İsrail'de çok sayıda yedek asker ve subayın çatışmalara dönmeyi reddettiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.