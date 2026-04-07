İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenledi

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentine baskın düzenledi. Askerlerin bölgedeki mahallelerde devriye gezdiği bildiriliyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentine baskın düzenledi.

Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, araçlarla Tubas'a giren İsrail askerleri, bölgede konuşlanmadan önce birçok mahallenin cadde ve sokaklarında tur attı.

Çevredeki Filistinlilere "gözdağı veren" İsrail ordusunun kentteki baskınına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, özellikle 21 Ocak 2025'te başlattığı baskınlarda, Cenin ve Tulkerim kentleri ve bağlı kasabalarda mülteci kamplarına saldırılarda bulunmuştu.

İsrail askerleri bir yılı aşkın süredir Tubas kentindeki Faria Kampı, Tammun beldesi ve yakın çevrelerine baskınlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
