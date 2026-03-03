Haberler

İsrail ordusundan Tahran'da iki geniş alan için saldırı tehdidi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırı dalgası başlattığını duyurduğu İran'ın başkenti Tahran'da iki geniş alan için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, geniş çaplı saldırı dalgası başlattığını duyurduğu İran'ın başkenti Tahran'da iki geniş alan için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, geniş alanların kırmızı ile işaretlendiği iki harita paylaştı.

Adraee, Tahran'daki Hakimiye Sanayi Bölgesi ve Kerec Peyam Havaalanı'nda bulunanların bu bölgeleri acil olarak terk etmesi gerektiğini kaydetti.

Kısa bir süre içerisinde İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceğini duyuran Adraee, "Bu bölgelerde bulunmanız hayatınızı tehlikeye atmaktadır." diyerek tehdit etti.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'a geniş çaplı bir saldırı dalgası balattığını duyurmuş, Tahran'da yeni patlamalar meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama