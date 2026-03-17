İsrail ordusu, Suriye'de bir kamyona hava saldırısı düzenledi

TEL İsrail ordusunun, Suriye'de Şam yönetimiyle ilgisi olmayan bir hedefe hava saldırısı gerçekleştirerek bir kamyonu vurduğu belirtildi.

İsrail'in i24 kanalının İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, kamyonun silah taşıdığı iddia edildi.

İsrail'in Şam yönetimi ile müzakerelerin başlamasından bu yana Suriye'de böyle bir saldırı düzenlemediğine dikkati çekilen haberde, askeri sansüre işaret edilerek "bilgi güvenliği kısıtlamaları dolayısıyla kamyonun kime ait olduğu ve ne taşıdığına girilmeden" saldırının çok olağan dışı olduğu ifade edildi.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgali

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, birçok bölgeyi de saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması imzalanması için görüşmeler yapılmıştı.