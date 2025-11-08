İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın!
İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde bulunan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerine baskın düzenleyerek yol kontrol noktaları kurdu.
- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıkladı.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 13 askeri araçtan oluşan iki devriye, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın düzenledi.
İsrail askerlerinin, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde yaptıkları baskında köylerde yol kontrol noktaları da kurduğu bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.