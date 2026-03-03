İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 80 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 80 köy ve beldeye yeni saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki 80 köy ve beldenin sakinlerine saldırı uyarısında bulundu.

Açıklamasında söz konusu bölgelerin isimlerini paylaşan Adraee, belde sakinlerinin evlerini terk edip en az 1 kilometre uzağa gitmeleri ve dönmemeleri gerektiğini belirtti.

Adraee, boşaltılması istenen beldelerde Hizbullah hedeflerine saldırı düzenleneceğini ileri sürdü.

İsrail ordusu daha önce de Lübnan- İsrail sınırının güney hattında 59 beldenin boşaltılmasını istemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan pazar gecesi yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail ordusu, Lübnan'da o saatten itibaren birçok noktaya hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA