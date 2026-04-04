İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyinde 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Şeba Çiftlikleri'nde düzenlenen baskında bir askerinin öldüğünü, bir diğerinin ağır yaralandığını açıkladı. Olay, 'dost ateşi' nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi ve soruşturma başlatıldı.

İsrail ordusu, kara saldırılarını sürdürdüğü ve işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyinde 1 askerinin öldüğünü, 1 askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şeba Çiftlikleri bölgesine dün gece saatlerinde düzenlenen baskında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 21 yaşındaki Başçavuş Guy Ludar'ın öldüğü, ismi açıklanmayan bir başka askerin ağır yaralandığı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah'a yardım ettiği şüphesiyle bir kişiyi alıkoymak için Şeba Çiftlikleri'ne düzenlenen baskın sırasında bir İsrail askerinin yanlışlıkla diğer askerlerin üstüne ateş açtığını kaydetti.

İsrail ordusunun "dost ateşiyle" bir askerinin ölmesine, bir askerinin de ağır yaralanmasına sebep olan olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Böylelikle İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine başlattığı kara saldırılarında ölen İsrail askeri sayısı 11'e yükseldi.

Kaynak: AA / Burak Dağ
Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor

Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Olaylı maça Elif Karaarslan da dahil oldu! Yorumları bomba

Olaylı maça o da dahil oldu! Yorumları bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Ters yöne giren sürücünün pişkinliği: Vatan Emniyet’ten alınacaksın

Yaptığı yetmedi bir de tehdit yağdırdı: Vatan Emniyet’ten alınacaksın