İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyinde 1 askerinin daha öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, kara saldırılarını sürdürdüğü ve işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyinde 1 askerinin öldüğünü, 1 askerinin ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Şeba Çiftlikleri bölgesine dün gece saatlerinde düzenlenen baskında çatışma çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 21 yaşındaki Başçavuş Guy Ludar'ın öldüğü, ismi açıklanmayan bir başka askerin ağır yaralandığı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonu ise Hizbullah'a yardım ettiği şüphesiyle bir kişiyi alıkoymak için Şeba Çiftlikleri'ne düzenlenen baskın sırasında bir İsrail askerinin yanlışlıkla diğer askerlerin üstüne ateş açtığını kaydetti.

İsrail ordusunun "dost ateşiyle" bir askerinin ölmesine, bir askerinin de ağır yaralanmasına sebep olan olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Böylelikle İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine başlattığı kara saldırılarında ölen İsrail askeri sayısı 11'e yükseldi.