İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki El-Akabiye beldesine saldırı tehdidi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki El-Akabiye beldesi sakinlerine sürgün emri vererek, belirli bir alanı işaretleyerek saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu. Ordunun sözcüsü Hizbullah'ın bu noktayı kullandığını öne sürdü.

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Akabiye beldesi sakinleri için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Akabiye beldesinde bir binanın işaretlendiği harita paylaştı.

İsrail ordusunun kısa bir süre sonra işaretlenen bölgeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara bu bölgeyi terketmeleri çağrısı yaptı.

Adraee, söz konusu noktanın Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia etti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
