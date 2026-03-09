İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki El-Akabiye beldesine saldırı tehdidi

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El-Akabiye beldesi sakinleri için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Akabiye beldesinde bir binanın işaretlendiği harita paylaştı.

İsrail ordusunun kısa bir süre sonra işaretlenen bölgeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara bu bölgeyi terketmeleri çağrısı yaptı.

Adraee, söz konusu noktanın Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia etti.