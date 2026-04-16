Lübnan resmi ajansı: İsrail Lübnan'ın güneyine son 2 saatte 50'den fazla saldırı düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Sur ve Bin Cübeyl bölgelerine son 2 saat içinde 50'den fazla hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda yaralı olduğu ve altyapıya hasar verildiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail uçaklarının Sur ve Bin Cübeyl'deki yerleşimlere son 2 saat içinde 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı, su ve elektrik altyapısı ile binalarda hasar oluştuğu kaydedildi.

İsrail saldırılarının, ateşkes iddialarının gündeme geldiği saatlerde yoğunlaşması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
