Lübnan resmi ajansı: İsrail Lübnan'ın güneyine son 2 saatte 50'den fazla saldırı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Bin Cübeyl bölgelerine son 2 saatte 50'den fazla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail uçaklarının Sur ve Bin Cübeyl'deki yerleşimlere son 2 saat içinde 50'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı, su ve elektrik altyapısı ile binalarda hasar oluştuğu kaydedildi.

İsrail saldırılarının, ateşkes iddialarının gündeme geldiği saatlerde yoğunlaşması dikkati çekti.