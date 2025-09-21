İsrail Ordusundan Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentinde seyir halindeki bir motosiklete hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail, insansız hava aracı (İHA) ile Bint Cubeyl kentinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırıda ölü veya yaralının olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun dün akşam Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki el-Hardeli yolu üzerinde bir araca düzenlediği hava saldırısında bir kişi yaşamını yitirmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) LübnanGeçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.