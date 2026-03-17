İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki Kefer Şuba'ya baskın düzenleyerek bir kişiyi alıkoydu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Şuba beldesine baskın düzenleyerek bir kişiyi alıkoydu.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, sabahın erken saatlerde sınır hattındaki Kefer Şuba'da birçok eve baskın düzenledi.

İsrail askerlerinin Kasım Kadri adlı kişiyi alıkoyduktan sonra beldeden çekildiği belirtildi.