İsrail, İran'ın batısına düzenlediği saldırılarda yüzlerce askeri hedefi vurduğunu iddia etti

İsrail ordusu, İran'ın batısına düzenledikleri saldırılarda yüzlerce askeri hedefi vurduğunu öne sürdü.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş jetleri İran'ın batısına yönelik saldırılarında füze rampaları dahil yüzlerce askeri hedefi vurdu.

İsrail ordusu ayrıca söz konusu hava saldırılarının görüntülerini de paylaştı.

İsrail, İran'ın batısında geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini, saldırı yapılan noktaların Tahran yönetimine ait askeri hedefler olduğunu ileri sürmüştü.

Öte yandan ordudan yapılan ayrı bir açıklamada, İran'ın gerçekleştirdiği yeni füze saldırısının ardından vatandaşların şimdilik sığınaklardan çıkmasına izin verildiği ancak yakınlarında bulunmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.