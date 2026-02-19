Haberler

Ateşkesi ihlal eden İsrail, ramazan ayında da Gazze'yi bombalamaya devam ediyor

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine düzenlediği hava ve topçu saldırıları ile Ekim 2025'teki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Özellikle ramazan ayında artan saldırılarla Gazze kentinin doğusundaki mahalleler hedef alınıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyine yoğun saldırılar düzenledi.

İsrail'in Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese yönelik ihlalleri, ramazan ayında da sürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğu mahallelerine şiddetli hava saldırıları düzenledi, bu saldırılara eş zamanlı olarak, çevre bölgelerde topçu atışları gerçekleştirildi.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimlerine aydınlatma fişekleri atan İsrail ordusu, ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde de en az iki hava saldırısı düzenlendi.

Refah kentinin batısındaki Mevasi bölgesi de İsrail topçu birlikleri tarafından hedef alındı.

Kaynak: AA " / " + Ramzi Mahmud -
