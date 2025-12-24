Haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de bazı bölgelere saldırılar düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgeleri hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı. Ateşkese yönelik ihlaller sürerken, Tuffah Mahallesi ve Bureyc Mülteci Kampı gibi yerler bombalandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.

Görgü tanıkları ve yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusuna ait uçak, Gazze kentindeki Tuffah Mahallesi'ni bombaladı. İsrail güçleri ayrıca aynı bölgeyi eş zamanlı topçu atışlarıyla hedef aldı.

Bölgenin orta kesiminde Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda da Filistinli sivillerin evlerine yoğun şekilde otomatik silahlarla ve helikopterlerden ateş açıldı.

Güneydeki Han Yunus kentinin bazı bölgeleri ile Refah kentinin doğusu da İsrail ordusu tarafından havadan hedef alındı.

İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

İbretlik son! Esed'in komutanı kaçtığı ülkede öldürüldü
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak