İsrail Ordusundan Gazze'deki Filistinlilere Tehlike Uyarısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Filistinlileri "güvenlikleri için" askeri birliklerine yaklaşmamaları konusunda uyardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda," ( İsrail ) Kuvvetlerinin konuşlandığı bölgelere yaklaşılmamalıdır; yaklaşmak tehlikelidir ve hayatınızı riske atar." ifadelerini kullandı.

Adraee, ateşkes anlaşması uyarınca, ordunun Gazze Şeridi'nin belirli bölgelerinde konuşlu kalmaya devam ettiğini belirtti ve bu bölgelere yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Adraee, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Gazze bölgesinde Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Şucaiyye çevresindeki, haritada 'Sarı Hat' ile gösterilen ordu mevzilerine yaklaşmak son derece tehlikelidir. Gazze'nin güneyinde ise Refah Sınır Kapısı çevresi, Philadelphi Koridoru ve Han Yunus'taki konuşlanma alanlarına yaklaşmak çok tehlikelidir."

Adraee, paylaşımına ordunun konuşlandığı "Sarı Hat"tı gösteren bir harita da ekledi.

"Sarı Hat", ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes planında yer alan ilk geri çekilme hattı olarak tanımlanıyor.

Hamas, Gazze Şeridi'ndeki 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların, İsrail ordusunun birkaç gün önce yürürlüğe giren ateşkesi ihlali olarak değerlendirmişti.

İsrail saldırıyı doğrulamıştı

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıyı doğrulamıştı. Açıklamada, bir grup Filistinlinin "Sarı Hat" olarak adlandırılan çekilme hattını geçerek İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilmişti.

İsrail askerlerinin "Filistinlilerin bölgeye ilerlememesi için girişimlerde bulunduğu ancak grubun bu uyarıları dikkate almadığı" ileri sürülmüştü.

Bunun üzerine İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı kaydedilmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.