İsrail Ordusundan Gazze'deki Çatışmalara Dair Açıklama
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin hayatını kaybettiğini ve üç askerinin yaralandığını duyurdu. 27 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 408'e yükseldi.
İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü, ikisi ağır olmak üzere 3 askerinin yaralandığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda tank şoförü olan bir askerin öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda, ikisi ağır olmak üzere 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 408'e yükseldi.
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel