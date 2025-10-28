Haberler

İsrail Ordusundan Filistinlilere Yıkım Emri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın El-Halil kenti yakınındaki Um el-Hayr köyünde 14 Filistin evinin yıkımı için emirler gönderdi. 2007'den bu yana köyde 20'den fazla yıkım operasyonu gerçekleştirildiği belirtiliyor. Yeni yerleşim birimi kurulması, köy halkının topraklarından sürülme girişimi olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde, El-Halil kenti yakınlarındaki Um el-Hayr köyünde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımına ilişkin 14 yıkım emri gönderdi.

Köy meclisinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin köye düzenlediği baskında halka 14 ev ve yapı için çıkarılan nihai yıkım bildirimlerini teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, 2007 yılından bu yana köyde 20'den fazla yıkım operasyonu gerçekleştirildiği, sonuncusu Şubat 2024'te gerçekleştirilen yıkımlarda şu ana kadar 100'den fazla ev, dükkan ve tarımsal yapının hedef alındığı bildirdi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son haftalarda köy sınırları içerisinde yeni bir kaçak yerleşim birimi kurmaya başladığı ve bu adımın köy halkını topraklarından sürme girişimi olduğu vurgulandı.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre, İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak 1014 yıkım operasyonu gerçekleştirerek, 1288'i meskun mahal olmak üzere toplam 3679 yapıyı hedef aldı.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu son iki yılda 1062 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı.

Saldırı ve baskınlarda aralarında 1600 çocuğun da bulunduğu 20 binden fazla kişi tutuklandı.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda 68 bin 531 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 402 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.