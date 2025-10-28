İsrail Ordusundan Filistinlilere Yıkım Emri

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın güneyinde, El-Halil kenti yakınlarındaki Um el-Hayr köyünde Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkımına ilişkin 14 yıkım emri gönderdi.

Köy meclisinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin köye düzenlediği baskında halka 14 ev ve yapı için çıkarılan nihai yıkım bildirimlerini teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, 2007 yılından bu yana köyde 20'den fazla yıkım operasyonu gerçekleştirildiği, sonuncusu Şubat 2024'te gerçekleştirilen yıkımlarda şu ana kadar 100'den fazla ev, dükkan ve tarımsal yapının hedef alındığı bildirdi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son haftalarda köy sınırları içerisinde yeni bir kaçak yerleşim birimi kurmaya başladığı ve bu adımın köy halkını topraklarından sürme girişimi olduğu vurgulandı.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'na göre, İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılarla eş zamanlı olarak 1014 yıkım operasyonu gerçekleştirerek, 1288'i meskun mahal olmak üzere toplam 3679 yapıyı hedef aldı.

İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu son iki yılda 1062 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı.

Saldırı ve baskınlarda aralarında 1600 çocuğun da bulunduğu 20 binden fazla kişi tutuklandı.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda 68 bin 531 Filistinli hayatını kaybetti, 170 bin 402 kişi yaralandı.